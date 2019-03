Måling: Opposisjonen i Thailand ligger an til å få flest stemmer

NTB utenriks

Pheu Thai står på den avsatte statsminister Thaksin Shinawatras side.

Partiet Palang Pracharat, som støtter den regjerende militærjuntaen og juntaleder Prayut Chan-o-cha, blir ifølge målingen nest størst, melder nyhetsbyrået Reuters.

Valglokalene stengte søndag ettermiddag. Valgkommisjonens leder Jarungvith Phumma sier det er anslått et velgerframmøte på 80 prosent.

Søndagens valg var det første i Thailand siden 2011, og dermed også det første siden militærkuppet i 2014 som brakte militærjuntaen til makten.

Kong Maha Vajiralongkorn valgte å krone dagen med en kryptisk hilsen da valglokalene åpnet søndag morgen. Alle TV-stasjoner gjentok kongens underlige og historisk sett unike oppfordring til folket sitt om å stemme på «gode ledere for å forhindre kaos».

Det er ikke vanlig at kongehuset blander seg direkte inn rett før stemmelokalene åpner.

Siterte far

Kongen brukte et sitat fra avdøde kong Bhumibol Adulyadej fra 1969 som sa at folket må «støtte gode mennesker til å lede samfunnet og kontrollere de dårlige menneskene slik at de ikke skaper kaos».

Vajiralongkorn ba folk huske disse ordene fra hans far og ha dem i minne. Han sa imidlertid ikke noe om hvem han siktet til blant valgkandidatene da han snakket om «gode mennesker».

Kongedømmet opplever fremdeles splid, der den rojalistiske juntaen og dens allierte står steilt imot den andre hovedleiren, tilhengere av den populistiske tidligere statsministeren Thaksin Shinawatra.

Politikerne er generelt bekymret for at juntaens nye valgregler skal gjøre det vanskelig for ett enkelt parti å komme ut av valget med et komfortabelt flertall i nasjonalforsamlingen.

Gleder seg

Velgerne gledet seg søndag uansett til å stemme, etter å ha blitt nektet demokrati i flere år. Skolegårder, templer og offentlige kontorer var fulle av folk som ville stemme allerede fra morgenen av.

– Folk ønsker å stemme, men de er fremdeles splittet i to, sa forretningskvinnen Apiyada Svarachorn i et av stemmelokalene i Bangkok.

– Vi har ikke hatt retten til å bestemme på våre egne vegne på fem år nå. Jeg er veldig spent på dette valget, sa legen Wasa Anupan.

