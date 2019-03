Kraftig jordskjelv øst i Indonesia

NTB utenriks

Episentret for skjelvet skal ha vært 150 kilometer nordvest for kystbyen Ternate, 37 kilometer under bakken, melder US Geological Survey.

Innbyggere i Ternate kunne kjenne rystelsene, men ifølge en av dem, Budi Nurgianto, var de ikke spesielt bekymret.

– Jeg så på TV da jordskjelvet plutselig begynte, skjelvingene var ganske sterke, men heldigvis gikk det fort over, så det var ingen panikk, sier Nurgianto til AFP.

Myndighetene har ennå ikke kartlagt om det er sårede eller materielle skader.

På grunn av at Indonesia ligger på den såkalte Ildringen i Stillehavet, er landet utsatt for hyppige jordskjelv og vulkanutbrudd.

