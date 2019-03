Fem millioner ber May avlyse brexit

NTB utenriks

Kampanjen som startet onsdag, tar til orde for å bli i EU ved å trekke tilbake artikkel 50 i EU-traktaten om utmelding.

Nettstedet der briter digitalt kan signere kampanjen, lå nede i en periode allerede torsdag mens aksjonen opplevde rekordstor pågang. Da passerte kampanjen to millioner underskrifter.

Lørdag demonstrerte anslagsvis én million mennesker i London med krav om å holde en ny folkeavstemning om EU, nesten tre år etter at 51,9 prosent sa ja til å forlate EU.

EU ga torsdag grønt lys til å forskyve brexit fra 29. mars til tidligst 12. april. Underhuset har to ganger avvist avtalen britene har framforhandlet med EU. Statsminister Theresa May vurderer ifølge britiske medier å la de folkevalgte stemme over sju ulike brexit-alternativer kommende uke. Å trekke artikkel 50 skal være en av dem, selv om May har avvist denne muligheten tidligere med henvisning til folkeavstemningen fra 2016.

Regjeringen i London utløste den 29. mars 2017 Artikkel 50 og satte dermed i gang en to år lang forhandlingsprosess som skulle innebære at britene gikk ut av EU 29. mars.

