USA-støttet opprørsgruppe: IS er bekjempet i Baghouz

NTB utenriks

– Baghouz er fri og militærseieren mot Daesh er oppnådd, sier SDFs talsmann Mustafa Bali, som bruker et arabisk akronym på IS.

– SDF erklærer total utryddelse av det såkalte kalifatet og 100 prosent territoriell nedkjempelse av ISIS, heter det i en uttalelse fra SDF der den kurdiskdominerte militsen bruker enda et akronym på IS.

Bali sier det såkalte kalifatet, som på et tidspunkt dekket mye av Syria og Irak, er borte, og at kampen nå skal fortsette mot restene av IS inntil de er fullstendig fjernet.

Uttalelsen lørdag morgen kom etter at USAs president Donald Trump kvelden i forveien nok en gang hevdet at IS er helt nedkjempet i Syria. Da sa hans talskvinne Sarah Sanders at «100 prosent» av de tidligere IS-kontrollerte områdene i Syria er gjenerobret av USA-støttede styrker. Hun sa at Trump var orientert av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan om dette.

Like etter sa Trump det samme og viste journalister et kart over regionen.

Trump erklærte IS beseiret også i desember.

(©NTB)