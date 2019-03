USA-støttede opprørere erklærer seier over IS i Baghouz

NTB utenriks

– Baghouz er fri, og militærseieren mot Daesh er oppnådd, sier SDFs talsmann Mustafa Bali, som bruker et arabisk akronym på IS.

– SDF erklærer total utryddelse av det såkalte kalifatet og 100 prosent territoriell tilintetgjørelse av ISIS, heter det i en uttalelse fra SDF der den kurdiskdominerte militsen bruker enda et akronym på IS.

Uttalelsen lørdag morgen kom etter at USAs president Donald Trump kvelden i forveien nok en gang hevdet at IS er helt nedkjempet i Syria. Da sa hans talskvinne Sarah Sanders at «100 prosent» av de tidligere IS-kontrollerte områdene i Syria er gjenerobret av USA-støttede styrker. Hun sa at Trump var orientert av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan om dette.

Like etter sa Trump det samme og viste journalister et kart over regionen.

Trump erklærte IS beseiret også i desember.

Fremmedkrigere

Bali sier det såkalte kalifatet, som på et tidspunkt dekket mye av Syria og Irak, er borte etter nesten fem år. Offensiven mot IS' siste skanse ble iverksatt for rundt seks måneder siden.

De siste ukene har sivile og IS-krigeres familier blitt evakuert fra Baghouz, og IS-krigere har overgitt seg. Men noen få IS-krigere holdt ut helt til siste slutt.

– De som holdt ut lengst, var for det meste fremmedkrigere fra land som Tunisia, Marokko og Egypt, sa den 21 år gamle kurdiske SDF-krigeren Hisham Harun til AFP like etter at SDF heiste flagget sitt over Baghouz lørdag.

IS truer fortsatt

– Dette betyr ikke at vi har gjort slutt på terrorisme og Daesh, sier SDFs internasjonale talsmann Abdel Kareem Umer.

– Daesh har fortsatt sovende celler, og ideologien deres finnes i områdene de kontrollerte i flere år, advarer han.

SDF-talsmann Kino Gabriel sa fredag at IS-krigere skjuler seg i huler i områder rundt Baghouz og at en operasjon for å ta dem fortsatt pågår.

Lørdag fulgte Bali opp og sa at IS fortsatt utgjør en trussel. Kampen skal nå derfor fortsette mot restene av IS inntil de er fullstendig fjernet, opplyste han.

IS-krigere er dessuten fortsatt til stede i den store Badia-ørkenen i det østlige Syria. IS har også skjulesteder i deler av Irak, og såkalte sovende celler som vil være i stand til å utføre angrep.

Pentagon har i en nylig rapport advart om utviklingen og mener IS vil være i stand til å gjenvinne landområder i løpet av få måneder dersom man ikke opprettholder innsatsen mot restene av IS nå.

Tidsspørsmål

Kalifatet er riktig nok borte vekk, men IS er slett ikke nedkjempet, advarer forsker John Spencer ved det amerikanske Modern War Institute. Andre eksperter er enig.

– Faktorene som førte til IS' vekst er fortsatt til stede: En svak regjering i Irak, brutalitet mot lokalsamfunn, jihadistenes ideologi og korrupsjon i statsapparatet, sier Firas Modad, analytiker i den London-baserte tankesmia IHS Markit, til DPA.

Han mener IS kommer til å gjenoppstå i løpet av de fem kommende årene, om ikke før.

– Det er bare et tidsspørsmål før vi får en gjentakelse, sier Modad.

Det tror også analytiker Riad Kahwaji i den Dubai-baserte tankesmia Near East and Gulf Military Analysis (INEGMA).

– Så lenge konflikten i Syria ikke er løst og Iraks sekterisk-politiske skille ikke blir forbedret, vil IS fortsatt kunne overleve og operere i grenseområdene mellom Irak og Syria, og kanskje komme sterkt tilbake, sier han.

Grobunn

– En av de viktigste tingene å følge med på nå er hva som skjer når USA trekker seg fra Syria. SDF vil ikke være i stand til å overleve på egen hånd som uavhengig enhet, sier Aron Lund i tankesmia Century Foundation i New York til DPA.

Han ser for seg at Tyrkia kan overta makten i deler av de SDF-kontrollerte områdene, og at man muligens kan ende opp med en avtale med Syrias president Bashar al-Assad og Russland om å overta andre områder, mener Lund.

– Situasjonen kan bli svært rotete, advarer Lund, som mener at enhver form for maktvakuum vil kunne gi IS ny grobunn.

(©NTB)