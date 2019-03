Trumps stanser nye Nord-Korea-sanksjoner

NTB utenriks

President Donald Trump kunngjorde sin beslutning i en Twitter-melding fredag.

– Finansdepartementet kunngjorde i dag at nye omfattende sanksjoner vil bli innført i tillegg til de som alt gjelder for Nord-Korea. Jeg har i dag gitt ordre om at de skal trekke tilbake disse nye sanksjonene, skriver presidenten.

Presidentens talskvinne Sarah Sanders fulgte opp med kommentar til The New York Times.

– President Trump liker formann Kim, og han mener at disse sanksjonene ikke er nødvendige, sa hun.

Det hvite hus har ikke svart på spørsmål om hva slags sanksjoner det er Trump sikter til eller hvor omfattende de egentlig skulle være, sammenlignet med sanksjonene som allerede er innført mot Nord-Korea.

Misforståelse

Etter meldingen hersket det noe forvirring rundt hvilke sanksjoner Trump siktet til i meldingen. Svært mange trodde først Trump trakk tilbake sanksjoner innført dagen i forveien. Finansdepartementet i Washington kunngjorde torsdag at det var innført nye sanksjoner mot to kinesiske rederier og begrunnet dette med at de har bistått Nord-Korea med å omgå internasjonale sanksjoner.

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var en av dem som hadde gledet seg over beslutningen og advarte andre rederier mot å tilby sine tjenester til nordkoreanerne.

– Alle bør legge merke til og gå gjennom egne aktiviteter for å forsikre seg om at de ikke er involvert i Nord-Koreas sanksjonsunndragelse, tvitret Bolton.

Droppet kontor

Det er ikke klart om Trumps dropping av de planlagte, omfattende sanksjonene mot Nord-Korea er knyttet til at Nord-Korea kort tid før trakk seg fra et samarbeid med Sør-Korea.

Fredag trakk Nord-Korea seg fra et samarbeidskontor som var opprettet sammen med Sør-Korea. Kontoret ble opprettet i september i fjor, etter at Nord-Koreas forhold både til Sør-Korea og USA hadde bedret seg. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor nordkoreanerne plutselig trakk seg ut.

Trump kan har droppet forestående sanksjoner i et forsøk på å ikke ytterligere kjøle ned forholdene landene imellom. Den amerikanske presidenten har hatt to møter med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, i et forsøk på å få ham til å skrinlegge landets atomvåpenprogram. Det siste møtet fant sted i Vietnam i slutten av februar, men var resultatløst.

Trump betegner likevel forholdet til den nordkoreanske lederen som varmt.

– Vi liker hverandre rett og slett, sa den amerikanske presidenten etter møtet i Hanoi.

(©NTB)