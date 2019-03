Massemønstring mot brexit i London

NTB utenriks

People's Vote-marsjen sneglet seg lørdag ettermiddag fra Park Lane til plassen foran Parlamentet, hvor brexits skjebne skal avgjøres de neste ukene.

Samtidig har over 4,4 millioner sluttet seg til en underskriftskampanje der de ber regjeringen avlyse brexit ved å trekke tilbake artikkel 50.

Demonstrantene bar på EU-flagg og plakater med hyllester av forholdet mellom Storbritannia og kontinentet. Mange var kledd i EUs blå og gule farger, mens andre viftet med det britiske flagget.

– Det er et enormt oppmøte fra alle samfunnslag og alle aldre, og de kommer fra hele landet, tvitrer Liberaldemokratenes leder Vince Cable.

Både han og Londons Labour-ordfører Sadiq Khan gikk fremst i toget. Også det skotske nasjonalistpartiet SNPs leder Nicola Sturgeon var ventet å holde tale foran Parlamentet.

– Jeg skal gå i tog i morgen med folk fra alle deler av landet for å kreve at det britiske folket får siste ord om brexit, sa Khan fredag.

Sturgeon sa hun vil være «stolt over å få tale».

Statsminister Theresa May har gjentatte ganger avvist både å avlyse brexit og å holde en ny folkeavstemning, til tross for at hennes brexit-plan har blitt stemt ned to ganger i Underhuset.

En lignende demonstrasjon i oktober samlet rundt 700.000 mennesker.

(©NTB)