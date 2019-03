Tusk om brexit: – Håpet er det siste som dør

NTB utenriks

EU-toppen sier han er glad for at EU og Storbritannia nå er enige om å utsette skilmissen til tidligst 12. april, to uker senere enn den opprinnelige datoen.

– Det betyr at alt er mulig fram til 12. april, sier Tusk.

Han lister opp flere scenarioer: at Underhuset vedtar skilsmisseavtalen som den britiske regjeringen har forhandlet fram med EU, at britene går inn for en langvarig utsettelse for å tenke igjennom brexitstrategien på nytt, eller at Storbritannia avlyser hele skilsmissen.

– Skjebnen til brexit ligger i våre britiske venners hender, sier Tusk.

– Vi i EU er forberedt på det verste, men håper på det beste. Og som dere vet, er håpet det siste som dør.

(©NTB)