Trump stanser nye Nord-Korea-sanksjoner

Finansdepartementet i Washington kunngjorde torsdag at det var innført nye sanksjoner mot to kinesiske rederier og begrunnet dette med at de har bistått Nord-Korea med å omgå internasjonale sanksjoner.

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton gledet seg over beslutningen og advarte andre rederier mot å tilby sine tjenester til nordkoreanerne.

– Alle bør legge merke til og gå gjennom egne aktiviteter for å forsikre seg om at de ikke er involvert i Nord-Koreas sanksjonsunndragelse, tvitret Bolton.

Trekker tilbake

President Donald Trump var imidlertid uenig i beslutningen, noe han ga klart trykk for i en Twitter-melding fredag.

– Finansdepartementet kunngjorde i dag at nye omfattende sanksjoner vil bli innført i tillegg til de som alt gjelder for Nord-Korea. Jeg har i dag gitt ordre om at de skal trekke tilbake disse nye sanksjonene, skriver presidenten.

Liker hverandre

– President Trump liker formann Kim, og han mener at disse sanksjonene ikke er nødvendige, sier presidentens talskvinne Sarah Sanders til The New York Times.

Trump har hatt to møter med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, i et forsøk på å få ham til å skrinlegge landets atomvåpenprogram. Det siste møtet fant sted i Vietnam i slutten av februar, men var resultatløst.

Trump betegner likevel forholdet til den nordkoreanske lederen som varmt.

– Vi liker hverandre rett og slett, sa den amerikanske presidenten etter møtet i Hanoi.

