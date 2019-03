Trump proklamerer seier over IS, men kampene fortsetter

NTB utenriks

Trumps talskvinne Sarah Sanders opplyste fredag at «100 prosent» av de tidligere IS-kontrollerte områdene i Syria er gjenerobret av USA-støttede styrker og sa at Trump var orientert av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan om dette.

Like etter sa Trump det samme og viste journalister et kart over regionen.

Trump har i flere dager hevdet at den endelige seieren over IS i Syria var rett rundt hjørnet, og ifølge Sanders er seieren nå et faktum.

Fredag fortsatte imidlertid de USA-støttede SDF-opprørerne sin offensiv mot Baghouz-området nordøst i Syria, nær grensa til Irak.

– Kampene fortsetter, sa SDFs talsmann Adnan Afrin fredag kveld. Dette er i tråd med det journalister som følger offensiven rapporterer.

