To millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit

Nettstedet der britene digitalt kan signere kampanjen, krasjet torsdag morgen mens aksjonen opplevde rekordstor pågang.

Tidlig fredag melder nyhetsbyrået Press Association at parlamentets offisielle kampanjekomité har registrert over to millioner stemmer for å reversere prosessen i artikkel 50. EU-traktatens artikkel 50 omhandler utmelding av EU. Da Storbritannia tok beslutning 29. mars 2017, la det opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. Aksjonen vil sette en strek over hele prosessen.

Mange kjendiser og parlamentsmedlemmer har ytret sin støtte til aksjonen, for øyeblikket den tredje mest populære på parlamentets nettside.

Skottlands førsteminister og SNP-leder Nicola Sturgeon skriver på Twitter at forhold så store og viktige som brexit ikke burde avgjøres ved underskriftskampanjer, men «når det er sagt, hvis du er frustrert over at statsministeren bare ikke lytter, kan du signere her».

Skuespilleren Jennifer Saunders, blant annet kjent fra tv-serien «Absolutely Fabulous» delte en lenke på Twitter etter at systemet var oppe igjen og la til:

– Denne lenken virker igjen. Tilbakekall artikkel 50 og forbli i EU.

