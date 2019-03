Sky News: May vurderer sju brexit-alternativer

NTB utenriks

Å trekke artikkel 50, og dermed stanse brexit-prosessen, er blant de sju alternativene. Å gjennomføre en ny folkeavstemning er et annet alternativ, opplyser kilder til Sky News.

Det tredje alternativet består av Mays egen brexitavtale. Et fjerde alternativ kombinerer Mays avtale med medlemskap i EUs tollunion. Femte alternativ går ut på å kombinere Mays avtale med tollunion og tilgang til EUs indre marked. Alternativ nummer seks dreier seg om en ordinær frihandelsavtale, mens alternativ nummer sju er brexit uten noen form for avtale. Det opplyser en minister i det britiske regjeringsapparatet.

Valgmulighetene vurderes presentert fordi May frykter at hennes egen brexit-plan heller ikke vil få flertall når Underhuset skal stemme over den i neste uke, opplyser den ikke navngitte ministeren til Sky News.

Ministeren sier Downing Street 10 er i «panikk-modus» og frykter Mays avtale ikke vil samle nok støtte til å gå gjennom i Underhuset. Avtalen har blitt stemt ned to ganger før.

Derfor vurderer May å presentere en rekke indikative alternativer som de folkevalgte kan stemme over, vel vitende om at hvis de ikke får sjansen til å sondere alternative løsninger, kan Parlamentet tvinge regjeringen til å tillate avstemning over alternativer uansett ved å ta brexit-prosessen i egne hender.

