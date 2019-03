Skarp kritikk av Swedbanks rapport om pengeoverføringer

NTB utenriks

Svenske Swedbank er ifølge SVT er blitt brukt til mistenkelige pengeoverføringer i Baltikum. Til sammen skal det dreie seg om pengeoverføringer verdt 40 milliarder svenske kroner mellom 50 kunder i Swedbank og Danske Banks filial i Estland.

Etter at påstanden kom opp, engasjerte banken konsulentselskapet Forensic Risk Alliance (FRA), som har undersøkt de 50 mistenkelige kundene.

I en foreløpig rapport som banken offentliggjorde fredag, heter det blant annet at Swedbank rapporterte inn nesten 3.800 mistenkelige transaksjoner til myndighetene i de baltiske landene i 2017 og 2018. De fleste tilfellene var i Estland.

Den svenske bankens danske toppsjef, Birgitte Bonnesen, opplyser at banken nå danner en spesialisert enhet for å stanse økonomisk kriminalitet. Styret gikk ut med en erklæring om at Bonnesen fortsatt har full tillit når det gjelder å lede bankens arbeid mot hvitvasking.

Kritikk

Rapporten har imidlertid blitt møtt med kritikk fra flere hold. Leder Louise Brown i Transparency International i Sverige reagerer på at Swedbank ikke legger fram noen dypere analyse om årsakene til de mistenkelige forholdene. Videre kritiserer hun at mandatet FRA fikk har vært for smalt og ikke egnet til å belyse saken.

– At styret fremdeles har tillit til Birgitte Bonnesen, synes jeg uheldig og uventet. Dette er 2019, og tillit er hard valuta, sier Louise Brown.

Også den svenske aksjespareforeningen reagerer tydelig på rapporten og kaller den et «ikke seriøst forsøk» på å klarlegge påstandene om hvitvasking.

– Dette er bare et skrap i overflaten, sier administrerende direktør Joacim Olsson i foreningen Aktiespararna i en pressemelding.

Han sier grunnlaget for styret å uttrykke støtte til den sittende ledelsen er for tynt.

Ikke bankens oppgave

Banksjef Birgitte Bonnesen sier det ikke er bankens oppgave å slå fast om det har forekommet hvitvasking gjennom bankens systemer.

– Vårt oppdrag er å identifisere om det gjøres forsøk på å utnytte banken til hvitvasking. Deretter anmelder vi forholdet til politiet, sier Bonnesen.

