Rapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak

NTB utenriks

Lobbyvirksomheten til verdens fem største børsnoterte olje- og gasselskaper beskrives i rapporten fra den britiske organisasjonen InfluenceMap.

Konklusjonen er at ExxonMobil, Shell, Chevron, BP og Total bruker store beløp på lobbyvirksomhet og forsøk på å framstå miljøvennlige.

Selskapene brukte til sammen over 1 milliard dollar i løpet av tre år etter klimatoppmøtet i Paris i 2015, ifølge rapporten. Summen tilsvarer 8,5 milliarder kroner.

Nyhetsbyrået AFP har forsøkt å få kommentarer fra de fem oljeselskapene som omtales i rapporten til InfluenceMap.

Bare Shell og Chevron har svart. Begge selskapene avviser at de opptrer på en måte som er i konflikt med Parisavtalen.

– Vi har vært veldig tydelige på vår støtte til Parisavtalen og skrittene vi har tatt for å møte samfunnets behov for renere energi, sier Shell i en uttalelse.

– Strategisk program

1,7 milliarder kroner per år ble angivelig brukt på lobbyvirksomhet for å kontrollere, hindre eller forsinke tiltak for å kutte utslippene av klimagasser.

– Fossil energi-sektoren har trappet opp et ganske strategisk program for å påvirke klimaagendaen, sier Dylan Tanner, som leder InfluenceMap.

Sosiale medier skal ha blitt et viktig verktøy i selskapenes forsøk på å påvirke opinionen.

ExxonMobil og andre oljeselskaper skal blant annet ha stått bak annonser i Facebook og på Instagram før kongressvalget i USA i fjor. Her ble det argumentert mot foreslåtte klimatiltak som amerikanske velgere skulle ta stilling til.

3 prosent

I tillegg bruker selskapene store summer på å framstå miljøvennlige. Et eksempel er fronting av prosjekter for utvikling av mer miljøvennlige energikilder.

Men disse satsingsområdene er små sammenlignet med selskapenes olje- og gassvirksomhet. Bare 3 prosent av selskapenes samlede investeringer i 2019 går til lavutslipps-prosjekter, ifølge rapporten.

Med unntak av franske Total har alle de største oljeselskapene brukt mesteparten av sine lobbymidler i USA.

Her har Donald Trump forsøkt å fjerne en lang rekke klima- og miljøtiltak etter at han ble president. I tillegg har han varslet at USA vil forlate Parisavtalen.

