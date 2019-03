Kinas president krever gransking etter eksplosjon i Kina

NTB utenriks

Den kinesiske statskanalen CGTN oppdaterte dødstallene fredag, og meldte at 47 er omkommet og 90 kritisk skadd. Det meldes at 640 personer har mottatt medisinsk behandling etter den kraftige eksplosjonen, som fant sted rundt klokken 14.50 torsdag.

Den var så kraftig at det på samme tid ble registrert et skjelv med styrke 2,2 i Lianyungang, en by nær Yancheng der eksplosjonen fant sted.

Vil granske

President Xi er på reise i utlandet og kommenterte ulykken fra Italia natt til fredag, ifølge den statlige TV-kanalen CCTV.

Presidenten sier Kina må ta flere forebyggende grep for å unngå ulykker i industrien, særlig i risikofylte næringer, som kjemisk produksjon. Statsminister Li Keqiang gjentok uttalelsene. Eksplosjonen er den siste av flere ulykker, ulykker som har rettet oppmerksomheten mot sikkerheten rundt industrien i Kina.

Både presidenten og statsministeren sier at nasjonal krisestab er satt og representanter for økologi- og miljødepartementet er sendt ut for å kartlegge hvordan eksplosjonen vil påvirke områdene rundt.

Skadedyrkontroll

Fabrikken Tianjiayi produserer midler for skadedyrbekjempelse og har 195 ansatte, men langt flere ble altså skadd og berørt av eksplosjonen torsdag.

Videoer fra ulykken viser en stor flammeball over fabrikken, før tykk grå røyk stiger opp fra stedet. Bilder i sosiale medier viste blødende mennesker, og flammer som fortsatt sto opp fra fabrikkens øverste del. Brannmannskaper fikk etter hvert kontroll på brannen.

I morgentimene fredag opplyste redningsmannskaper at de hadde hentet 88 personer ut fra området, inkludert omkomne.

Hele fabrikkbygg rundt ble slått i bakken og vinduer i boliger og skoler i nærheten ble blåst ut av trykket fra eksplosjonen.

CGTN melder at skoler i områder er stengt fredag som følge av ulykken.

