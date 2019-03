Forsvarer: Spionsaken mot Frode Berg for retten i april

NTB utenriks

Ifølge TV 2, som siterer avisen Izvestia, er saken oversendt byretten i Moskva. Innholdet i tiltalen er ikke kjent.

En talsperson for retten sier at saken vil gå for lukkede dører. Bakgrunnen er at det vil bli omtalt sikkerhetsgradert materiale.

Klart i løpet av noen dager

Ifølge NRK blir det i løpet av de neste dagene klart hvem som skal være dommer i saken, samt når saken kommer opp for retten.

– Saken kommer til å starte i april, sier Ilja Novikov, Frode Bergs russiske advokat.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Frode Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. Berg nekter straffskyld.

– En god nyhet

Til VG sier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, at dette er en god nyhet, siden de har ønsket å komme i gang med saken.

– Det er bra for familien og Frode og alle. Vi ønsker en avklaring og det å vente er ikke bra for noen, sier Risnes.

Hvor lang fengselsstraff Berg risikerer, er usikkert, men andre spiontiltalte er blitt dømt til både 10 og 20 år.

Grenseinspektør

Den russiske ekspolitimannen Aleksej Zjitnjuk, som angivelig skal ha overlevert dokumenter til Berg, ble i desember dømt til 13 års fengsel i Russland, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Berg er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Sør-Varanger i 1975. 63-åringen jobbet som grenseinspektør i 24 år. Han gikk av med pensjon i 2014.

Det neste fengslingsmøtet i saken holdes 5. april.