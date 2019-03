Erna Solberg vil ikke tilby britene nødhavn

NTB utenriks

I den britiske debatten er EØS ofte blitt nevnt som en mulig nødhavn for Storbritannia hvis brexitprosessen havarerer. Men en slik løsning har Solberg sterke motforestillinger mot.

– Vi kan ikke ha noen mellomstasjon i et så komplisert system som EØS, der du skal ha et land som bare parkerer der i en liten periode, sier Solberg.

– Det vil bli vanskelig for oss andre å håndtere.

Er med allerede

Tanken i britisk debatt er at Storbritannia allerede er part i EØS-avtalen som medlemsland i EU, og at det derfor bør være mulig for britene å melde overgang til EFTA og dermed bli værende i avtalen.

EØS vil på den måten kunne bli en nødhavn som løser en stor bolk av de praktiske problemene som vil oppstå hvis britene blir tvunget til å gå ut av EU uten å ha fått en skreddersydd utmeldingsavtale på plass.

Men EØS er for komplisert til at man bare kan bruke det som gjennomgangsport, mener Solberg. Ifølge henne er det uansett et feilspor å begynne å utvide menyen av mulige løsninger nå.

– Jeg tror at det de først og fremst trenger i Storbritannia, er beslutningsevne.

Æresgjest

Fredag var Solberg æresgjest på EUs toppmøte i Brussel.

Der var hun invitert sammen med Island og Liechtenstein for å markere at det i år er 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft.

På vei inn til toppmøtet fikk den norske statsministeren flere spørsmål fra internasjonal presse om «den norske modellen» som alternativ for britene. Men Solberg svarte unnvikende.

Ifølge henne er det ikke noen grunn til at Norge skal belære britene.

– Det er viktig at britene selv bestemmer hva de vil, sier hun.

Brexit blir utsatt

EØS-feiringen ble stående i grell kontrast til det som ellers dominerte toppmøtet, nemlig den dype krisen rundt brexit.

Kvelden i forveien ble EU og Storbritannia enige om å utsette skilsmissen med minst to uker til 12. april. Det er en enighet Solberg ønsker velkommen.

– Det er jo i og for seg bra at det er mer tid. Men det viktigste er at Storbritannia begynner å bestemme seg, at de faktisk ikke bare stemmer ned forslag, men at de stemmer for en vei framover, sier Solberg.

– Det gir litt mer tid til å finne ut av det. Men det er fortsatt en overhengende fare for en hard brexit, advarer hun.

