Erna Solberg: – Britene må bestemme seg

– Det er jo i og for seg bra at det er mer tid. Men det viktigste er at Storbritannia begynner å bestemme seg, at de faktisk ikke bare stemmer ned forslag, men at de stemmer for en vei framover, sier Solberg etter at EU og Storbritannia torsdag kveld ble enige om å utsette datoen for brexit.

– Det gir litt mer tid til å finne ut av det. Men det er fortsatt en overhengende fare for en hard brexit, sier Solberg.

EU og Storbritannia er enige om å utsette brexit med minst to uker til 12. april. Enigheten kom på plass etter lange diskusjoner på EUs toppmøte i Brussel torsdag kveld.

Fredag er Solberg æresgjest på toppmøtet sammen med statsministrene fra Island og Liechtenstein. Hensikten er å feire at det i år er 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft.

På vei inn fikk den norske statsministeren flere spørsmål om «den norske modellen» som et alternativ for britene.

Men Solberg vegrer seg for å spekulere.

– Jeg syns det viktigste nå faktisk ikke er å legge flere alternativer på bordet. Det er å begynne å fatte beslutninger.

