Dødstallet stiger til tolv etter eksplosjon i Kina

I morgentimene fredag opplyste redningsmannskaper at de hadde hentet 88 personer ut fra området, inkludert de tolv omkomne.

Eksplosjonen fant sted rundt klokken 14.50 torsdag og var så kraftig at det på samme tid ble registrert et skjelv med styrke 2,2 i Lianyungang, en by nær Yancheng der eksplosjonen fant sted.

Bilder i sosiale medier viste blødende mennesker og tykk grå røyk som steg opp fra stedet, og flammer sto opp fra fabrikkens øverste del. Hele fabrikkbygg ble slått i bakken og vinduer i boliger og skoler i nærheten ble blåst ut av trykket.

Ifølge lokale medier er flammene under kontroll. Eksplosjonen er den siste av flere ulykker som setter søkelyset på sikkerheten rundt industrien i Kina.

