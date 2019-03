13-åring varslet om dramatisk busskapring i Italia

NTB utenriks

Da bussen ble stanset av politiet, helte sjåføren bensin over interiøret og tente på. Han har sagt til politiet at aksjonen var en protest mot migrantdødsfall i Middelhavet. Takket være 13 år gamle Ramy Shehatas snarrådighet, ble ingen alvorlig skadd.

Femstjernersbevegelsens leder Luigi Di Maio, som også er Italias visestatsminister, mener Ramy Shehata bør få italiensk statsborgerskap som takk for sin innsats.

13-åringen er født i Italia av foreldre med egyptisk bakgrunn.

– Han satte sitt eget liv i fare for å redde klassekameratene, sier Di Maio, som opplyser at han vil ta opp saken med statsministeren.

Bortføringen av barna på skolebussen har sendt sjokkbølger gjennom Italia etter hvert som flere detaljer om hendelsen er blitt kjent.

Kapret egen buss

Den italienske bussjåføren med senegalesisk opphav, Ousseynou Sy, kapret sin egen buss onsdag, da han skulle kjøre 51 barn i alderen 12 til 13 år fra en gymsal til skolen i Crema, øst for Milano.

Sy, som var utstyrt med to bensinkanner og en lighter, skal ha truet barna, tatt fra dem telefoner og tvunget de voksne som var med dem, til å binde dem med ledninger.

– Han stengte dørene med kjetting, sier lærerassistent Tiziana Magarini til AFP. Hun forteller at sjåføren holdt fram en kniv.

Til sykehus

13 år gamle Shehata klarte imidlertid å gjemme unna telefonen. Italienske medier melder at han ringte sin far og varslet ham, mens han lot som han ba på arabisk.

Faren varslet i sin tur politiet, som rykket ut og stanset bussen. Politifolkene klarte å knuse vinduer og evakuere barn og voksne mens sjåføren tente på kjøretøyet.

Et titall barn og to voksne ble brakt til sykehus for å ha pustet inn røyk, men skal ikke være alvorlig skadd.

Innenriksminister Matteo Salvini fra ytre-høyrepartiet Ligaen har tatt til orde for at Sy fratas sitt italienske statsborgerskap etter hendelsen, noe også Di Maio støtter.

Skjerpede sikkerhetsdekreter som ble innført i fjor, åpner for tilbaketrekking av statsborgerskap hvis Sy blir dømt for å ha gjennomført et terrorangrep.

