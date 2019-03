Trump: Golanhøydene tilhører Israel

NTB utenriks

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skriver Trump på Twitter.

FNs sikkerhetsråd har, med støtte fra USA, gjentatte ganger slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og krevd israelsk tilbaketrekking.

Golanhøydene er et 1.200 stort høydedrag sørvest i Syria, men store deler av området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen.

Israel har etablert drøyt 30 bosetninger i området, der det nå bor rundt 20.000 bosettere. Dette er i strid med Folkeretten.

«Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes», heter det i artikkel 49 i den fjerde Genèvekonvensjonen.

Syria forsøkte å gjenerobre Golanhøydene i 1973, og året etter ble det inngått våpenhvile som fortsatt overvåkes av en fredsbevarende styrke fra FN.

