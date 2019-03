Mays brexit-tale vekker sinne i Underhuset

NTB utenriks

Statsministeren ga langt på vei representantene i Parlamentet skylda for den vanskelige brexitsituasjonen i sin tale sent onsdag kveld.

– Folket har fått nok. Dere er trøtte av indre stridigheter. Dere er trøtte av politisk spill og mystiske prosedyrekrangler, sa hun, og fortsatte:

– Trøtte av representanter som ikke snakker om annet enn brexit. Dere vil at denne delen av brexitprosessen skal være ferdig og sluttført. Jeg er enig. Jeg er på deres side. Det er nå opp til parlamentsmedlemmene å bestemme.

Statsministeren er torsdag i Brussel for å be om en kort utsettelse av brexit, som etter dagens timeplan skal finne sted 29. mars. Hun håper å få gjennomført en tredje avstemning om skilsmisseavtalen med EU i Underhuset neste uke. Etter å ha tapt de to forrige avstemningene har hun nå et tvingende behov for støtte.

Det ser det ikke ut til at onsdagens tale økte håpet om.

– Talen satte sinnene i kok og var uansvarlig, sier Labour-representant Wes Streeting.

– Farlig og skjødesløst, er Labour-kollega Lisa Nandys kommentar. Hun har tidligere antydet at hun er åpen for å vurdere Mays avtale med EU.

På den konservative siden ledet EU-vennlige Dominic Grieve an. Han er blant dem May håper å få støtte fra i den neste avstemningen.

– Jeg har aldri skammet meg mer over å være medlem av det konservative partiet, eller over å gi henne min støtte, sa han, med henvisning til en lignende tale May holdt i Underhuset tidligere onsdag.

(©NTB)