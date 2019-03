IS tar på seg ansvaret for Kabul-angrep

NTB utenriks

En talsmann for det afghanske helsedepartementet, Wahidullah Mayar, bekrefter at seks er drept og minst 23 såret.

IS tok på seg ansvaret for angrepet via en kanal på meldingstjenesten Telegram.

Eksplosjonene ble utløst nær en sjia-helligdom torsdag, samtidig som folk strømmet til for å markere høytiden novruz, den persiske nyttårsfeiringen. Hva som forårsaket eksplosjonene er uklart. Kabul-politiet opplyser at sprengladninger var plassert i området på forhånd, mens forsvarsdepartementet skriver i en Twitter-melding at tre raketter ble skutt mot stedet.

Den sunni-ekstremistiske gruppa IS har tidligere stått bak en rekke angrep på sjiamuslimer i Afghanistan.

(©NTB)