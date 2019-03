Flomofre klamrer seg til trær og hustak i Mosambik

NTB utenriks

Situasjonen er fortsatt desperat nesten en uke etter at uværet rammet Mosambik, Zimbabwe og Malawi.

Rundt 15.000 mennesker trenger hjelp til å komme seg ut av flomrammede områder i Mosambik, ifølge landets miljøminister Celso Correia.

– De er i live, og vi kommuniserer med dem og deler ut mat. Men vi trenger å redde dem og få dem ut, sa han torsdag.

Samme dag ble antallet mennesker som er berørt av syklonen i Zimbabwe, oppjustert til 200.000. Det forrige anslaget til Verdens matvareprogram (WFP) var 15.000.

Idai forårsaket svært store nedbørsmengder, og i Mosambik har flomvannet skapt en gjørmete innsjø som er 5 mil bred.

Tusenvis av mennesker befinner seg fortsatt på hustak og i trær i de oversvømte områdene. Hjelpemannskapene har ikke kapasitet til å redde alle på en gang.

– Vi prioriterer barn, gravide kvinner og de som er skadd, sier Caroline Haga i Den internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger.

Så langt er det bekreftet at over 300 mennesker mistet livet i uværet. Men det fryktes at det reelle tallet er langt høyere.

(©NTB)