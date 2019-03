Fem moskeer vandalisert i Birmingham

NTB utenriks

Øyenvitner forteller at de så en mann med slegge gå løs på vinduene i to av moskeene som ble vandalisert, og i løpet av natten kom det meldinger om at noen hadde gått løs på ytterligere tre moskeer i Birmingham-området.

– Hva er det som skjer i landet vårt, tvitrer TellMAMA, en gruppe som registrerer angrep mot muslimer i Storbritannia.

Ifølge TellMAMA har det vært en oppblussing i antall angrep mot britiske muslimer og moskeer siden massakren som kostet 50 mennesker livet i to moskeer i Christchurch i New Zealand i forrige uke.

– Angrepene på fem moskeer i Birmingham viser, nok en gang, hatet og intoleransen som rettes mot muslimer, sier gruppens leder Abou Atta.

– Folk kan ikke stå på sidelinjen og si at dette ikke angår dem. Dette påvirker samfunnet vårt, lokalsamfunnene og landet vårt, og vi må stå opp mot dette, sier han.

Rundt 22 prosent av innbyggerne i Birmingham oppga i en folketelling i 2011 å være muslimer, og ifølge menneskerettsgrupper utsettes britiske muslimer stadig oftere for angrep og trakassering fra høyreekstreme.

Organisasjonen Hope Not Hate offentliggjorde i forrige måned en undersøkelse som viste at flere enn hver tredje brite ser på islam som «en generell trussel mot britisk livsstil».

(©NTB)