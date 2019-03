Brasilianske medier: Ekspresident Temer er pågrepet

NTB utenriks

78-åringen ble pågrepet torsdag morgen, melder nettavisen G1. Temer var Brasils minst populære leder noensinne og gikk av som planlagt 1. januar i år da ytre høyresidens Jair Bolsonaro (64) tok over etter å ha vunnet presidentvalget i fjor.

Korrupsjonsanklagene mot Temer har hengt over ham i flere år. De inngår i den omfattende korrupsjonsskandalen som siden 2014 er rullet opp i Brasil, kjent som Operasjon Bilvask. Titalls politikere og næringslivsledere har blitt avsatt eller fengslet som følge av skandalen, som omfatter oljegiganten Petrobras og andre store selskaper.

Torsdag pågrep politiet også tidligere gruve- og energiminister Moreira Franco i forbindelse med korrupsjonsgranskingen.

Nasjonalforsamlingen sørget for at Temer, som har avvist alle anklager, unngikk å bli tiltalt for korrupsjon mens han var president. Temer tilhører sentrum-høyresiden i brasiliansk politikk. Han var visepresident da han tok over presidentembetet fra sin sjef, Arbeiderpartiets Dilma Rousseff (71). Hun ble stilt for riksrett og avsatt i 2016 for å ha feilinformert om statsbudsjettet, en prosess hun selv har kalt et «politisk motivert kupp».

Rousseffs forgjenger, Luiz Lula da Silva (73) fra samme parti, soner to dommer på tolv års fengsel for korrupsjon. Da Silva har konsekvent benektet alle korrupsjonsanklager og hevder også de er politisk motivert.

