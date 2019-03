WSJ: Joe Biden stiller som presidentkandidat i 2020

NTB utenriks

President Barack Obamas visepresident fra 2009 til 2017 skal ifølge Wall Street Journal ha kontaktet sine tilhengere fordi han trenger rask hjelp til å samle sammen en valgkamppott på flere millioner dollar.

Tirsdag skal han har ringt minst seks personer for å si at han har tenkt å stille som presidentkandidat og for å be dem hjelpe ham med å samle inn penger fra rike donorer.

Biden er godt kjent, populær og sett på som en av de store tungvekterne blant Demokratene. Skulle Biden vinne et valg i 2020, vil han imidlertid være fylt 78 år når han tas i ed som president i januar 2021.

Det har versert rykter om at Biden vurderer å stille, og han har selv hintet til det. Lørdag forsnakket han seg i et intervju og så ut til å stanse seg midt i sen setning om temaet. Mandag kommenterte sittende president Donald Trump episoden og ga Biden en smakebit på Twitter på hva han kan vente seg av fornærmelser om han faktisk stiller.

– Joe Biden fikk tungen i lås i helga da han ikke var i stand til å avgi en svært enkel setning om sin avgjørelse om å prøve å bli president. Bli vant til det, enda et individ med lav IQ!

