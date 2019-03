USA får kritikk for dronekrig i Somalia

NTB utenriks

Amerikanerne har selv oppgitt at amerikanske droner og kampfly har gjennomført 110 luftangrep i Somalia de siste to årene. USA hevder å ha drept 800 mennesker, men avviser Amnestys rapport og insisterer på at hver eneste en av dem var en «terrorist».

Amnesty har i detalj gransket en håndfull av de over hundre angrepene. Ifølge organisasjonen er minst 14 sivile drept i de fem angrepene, noe som gir frykt for at det totale tallet på sivile ofre er langt høyere.

– Angrepene ser ut til å være brudd på internasjonal humanitær lov, og noen av dem kan utgjøre krigsforbrytelser, sier Amnesty i en rapport med tittelen «Den skjulte amerikanske krigen i Somalia».

150 intervjuer

Studien, som ble presentert onsdag, er basert på 150 intervjuer med blant annet øyevitner, etterlatte og sikkerhetseksperter. Amnestys granskere har dessuten analysert satellittbilder og foto av dype bombekratre, samt ammunisjonsfragmenter samlet inn fra bakken.

USAs president Donald Trump erklærte i april 2017 det sørlige Somalia for et «område med aktive fiendtligheter». Siden har det vært en dramatisk økning i antallet amerikanske fly- og droneangrep i det afrikanske landet, fastslår Amnesty.

USA skal ha utført dobbelt så mange angrep i Somalia som det samlede antallet amerikanske luftangrep i Jemen og Libya i samme periode.

«800 terrorister»

USAs krigføring i Somalia er rettet mot den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab, som har bånd til al-Qaida. Det amerikanske forsvarets Afrika-kommando (AFRICOM) avfeier Amnestys rapport som ukorrekt og fastholder at alle angrepene har rammet legitime mål.

– Siden juni 2017 har AFRICOM utført 110 luftangrep i Somalia og eliminert over 800 terrorister. Vår bedømmelse er at ingen av våre luftangrep har resultert i sivile drepte eller sårede, sier de i en uttalelse.

Det er i al-Shabaabs interesse å feilaktig hevde at det har vært sivile tap, heter det videre.

24 angrep i år

Amnestys funn står i direkte motsetning til USAs påstand, ifølge organisasjonens militære ekspert Brian Castner.

– Det sivile dødstallet som vi har avdekket fra bare en håndfull angrep, antyder at hemmeligholdet rundt USAs rolle i Somalias krig i realiteten er et røykteppe for å sikre straffrihet, sier Castner.

I 2017 utførte USA 34 angrep i Somalia, flere enn i de fem foregående årene til sammen, ifølge Amnesty. I 2018 økte antallet til 47. I årets to første måneder har USA gjennomført 24 luftangrep i Somalia.

Krigsherjede Somalia har i flere tiår slitt med konflikt. Over 4,6 millioner mennesker er avhengige av mathjelp, mens 1,5 millioner mennesker er rammet av krise og nød, ifølge FN.

Flyktninghjelpen bekymret

Det økende antallet amerikanske luftangrep skaper uro i Flyktninghjelpen og andre hjelpeorganisasjoner i Somalia.

– Flere luftangrep og kamper innebærer at flere kommer til å flykte fra sine hjem, og sivile liv er i fare, sier Evelyn Aero, som jobber for Flyktninghjelpen med å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i Somalia.

– Som part i Genève-konvensjonene fra 1949 har USA et ansvar for å beskytte sivile, tilføyer hun.

Al-Shabaab har ført et væpnet opprør mot Somalias regjering i over ti år. Selv om gruppa har tapt territorium, har opprørerne fortsatt å utføre blodige angrep mot myndigheter, utlendinger, hoteller og restauranter i hjemlandet.

