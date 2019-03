Skuffet May ber Underhuset bestemme seg

NTB utenriks

– Jeg er overbevist om at folk har fått nok, sa May i en direktesendt TV-tale onsdag kveld.

– Det er på høy tid vi fatter en beslutning, fortsatte hun, og ba Underhusets medlemmer gi klar beskjed om hva de ønsker, ikke bare hva de ikke ønsker.

1.000 dager etter at et flertall av britiske velgere stemte for å forlate EU, og ni dager før dette skal skje, er det dermed fortsatt høyst uvisst hvordan det skal skje. May la onsdag ikke skjul på at hun er skuffet.

I et brev til EUs president Donald Tusk onsdag foreslår May å utsette skilsmissen til 30. juni og lover samtidig å gjøre et nytt forsøk på å få Underhuset til å godkjenne skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med Brussel.

Avtale er nedstemt to ganger tidligere, og Tusk sa onsdag at en kort utsettelse kan være mulig – forutsatt at Underhuset er villig til å godkjenne avtalen.

Han sa også at han regner med å få de 27 medlemslandene med på dette, selv om utålmodigheten med britene nå er stor. Hvor lang utsettelse de får, er derfor usikkert.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars.

