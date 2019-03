Krisemøte om brexit i Underhuset

NTB utenriks

Forespørselen ble fremmet av Labours skyggeminister for brexit, Keir Starmer. Speaker John Bercow ga grønt lys, og dermed var det klart for en ny runde om saken i Parlamentet, etter at det tidligere i dag ble kjent at statsminister Theresa May ber EU om en tre måneders utsettelse.

Starmer selv var første taler ut, melder Sky News. Han sa blant annet at det burde være unødvendig for representantene å be om en debatt, og at statsministeren heller burde ha gitt en formell uttalelse i Underhuset.

(©NTB)