Italiensk sjåfør bortførte skolebarn og satte fyr på bussen sin

Politiet satt opp en veisperring for å stanse mannen, og knuste glasset i bakdøren for å få passasjerene ut før brannen spredte seg.

Ifølge italienske medier ble sjåføren, en italiener med senegalesisk opprinnelse, pågrepet umiddelbart etter hendelsen. Da han ble tatt sa han at det hele var en protest mot migrantdødsfall i Middelhavet, opplyser politiets talsmann Luca De Marchis.

En talsperson for myndighetene sier til Sky TG24 at det var skolebarna som varslet myndighetene om hendelsen, og at nødetatene rykket raskt ut. Tolv barn og to voksne ble tatt med til sykehus, men kun en av dem ble skadd.

Video fra stedet viser at kun bussens svartbrente karosseri var igjen da brannvesenet hadde slukket flammene. Det italienske nyhetsbyrået ANSA skriver at bussen transporterte 50 barn fra Cremona i Lombardia-regionen.

