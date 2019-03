Ingen rentehevinger i vente i USA i år

NTB utenriks

Federal Reserve kunngjorde onsdag at styringsrenta holdes uendret, innenfor et intervall på 2,25 til 2,5 prosent. Sentralbankens beslutning var ventet, etter uttalelser i januar om at den ville være «tålmodig» med tanke på ytterligere rentehevinger.

Begrunnelsen var da et endret risikobilde i den internasjonale økonomien.

– Dagens rentenivå passer dagens situasjon godt, konstaterte sentralbanksjef Jerome Powell onsdag.

– Det kan ta tid før utsiktene på arbeidsmarkedet og inflasjonen krever en endring i vår politikk, fortsatte han.

USAs president Donald Trump har tidligere kritisert Federal Reserve for å ha satt opp renten for raskt, men Powell sa i januar at sentralbanken bare bryr seg om å gjøre jobben sin for det amerikanske folket. Han konstaterte at politisk press ikke påvirker beslutningene.

Onsdagens signal står i skarp kontrast til situasjonen i fjor, da banken hevet renten fire ganger.

Enkelte analytikere mener sentralbankens neste skritt kan bli et kutt senere i år. Det forutsetter imidlertid at økonomien begynner å gå dårligere.

