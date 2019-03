Europeiske konservative suspenderer Viktor Orbáns parti

NTB utenriks

Suspensjonen ble vedtatt med 193 stemmer for og bare 3 mot da medlemspartiene i EPP møttes i Brussel onsdag.

Én stemte avholdende.

– I praksis betyr dette at Fidesz ikke lenger får stille med kandidater til verv i EPP. Fidesz vil også miste stemmeretten, og partiet får heller ikke delta på EPPs møter, sa tyske Manfred Weber da han møtte pressen etterpå.

Weber leder EPPs gruppe i EU-parlamentet og er partiets spisskandidat i europavalget i mai.

Fidesz ledes av Ungarns statsminister Viktor Orbán.

Kompromiss

Flere medlemspartier i EPP har krevd full eksklusjon av Fidesz, inkludert norske Høyre.

Men til slutt ble utfallet et kompromiss der døra holdes på gløtt for at partiet kan tas inn i folden igjen senere.

– Vi som representerer høyre, var beredt på å stemme for full eksklusjon i dag sammen med de nordiske søsterpartiene. Men vi så også at det er en stor fordel med et så bredt flertall, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner, som ledet Høyres delegasjon til møtet.

– Man har jo ikke noe ønske om å hive ut medlemmer. Det viktigste for det store flertallet her er å påvirke politikken i Ungarn. Så får vi se om det lykkes, sier Tetzschner til NTB.

Vedvarende konflikter

Suspenderingen kommer etter vedvarende konflikter mellom Orbán og hans europeiske kollegaer.

Listen over bekymringer er lang, påpeker Tetzschner. Han ramser opp mangelfull respekt for domstolenes uavhengighet, valg som ikke kan anerkjennes som fullt ut frie og rettferdige, korrupsjon og maktmisbruk i nasjonalforsamlingen som noen av problemene.

Men det som fikk begeret til å renne over for mange, var en krass plakatkampanje i Ungarn rettet direkte mot EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Han er selv medlem av EPP.

I onsdagens vedtak fordømmes kampanjen som falske nyheter.

Evalueringsutvalg

Vedtaket innebærer også at det skal opprettes et uavhengig evalueringsutvalg ledet av tidligere EU-president Herman Van Rompuy.

Utvalget får nå i oppgave å vurdere om Fidesz har gjort det som skal til for å bli medlem igjen. Men konklusjonen vil drøye til etter valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

Orbán mener selv at det er mer venstreorienterte og liberale medlemspartier i EPP som står bak opprøret mot ham. Blir Fidesz til slutt kastet ut, advarer han, er at EPP kan bli en mer snever gruppe, uten styrken som trengs for å beseire venstresiden i Europa.

Orbán holder døra åpen for at Fidesz kan skifte allianse etter EU-valget.

– Vi kan kun være medlem av en gruppe som er mot innvandring og som slutter opp om kristne verdier, understreker han.

