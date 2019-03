Seks ofre utlevert til etterlatte i Christchurch

NTB utenriks

Politiet advarer samtidig om at de øvrige etterlatte må belage seg på å vente enda lenger på å få stedt sine kjære til hvile.

Alle de 50 som ble drept, er ferdig obdusert. Men bare tolv av ofrene er så langt tilstrekkelig identifisert i tråd med rettsmedisinske krav, og halvparten av dem er nå frigitt, opplyser politiet.

– Politiet er svært klar over familienes frustrasjoner knytte til den lange tiden som kreves i identifiseringsprosessen etter fredagens terrorangrep, sier politiet i en uttalelse mandag.

I tråd med muslimsk skikk skal de døde vaskes og begraves så snart som mulig, og helst innen 24 timer. Ventetiden har gjort sorgen enda tyngre å bære for mange.

– Vi gjør alt vi kan for å utføre dette arbeidet så raskt som mulig og levere tilbake ofrene til sine kjære, tilføyer politiet.

Mohamed Safi (23) mistet sin far Matiullah i terrorangrepet i Al Noor-moskeen. Han mener myndighetene burde ha informert de etterlatte bedre, eller i det minste forklart hvorfor identifiseringsprosessen trekker ut. Politiet sier de undersøker hvordan de kan bedre kommunikasjonen med familiene.

Statsminister Jacinda Ardern har uttalt at myndighetene håper å kunne frigi alle ofrene innen onsdag.

Det finnes ennå ingen offisiell navneliste over ofrene, men det har kommet fram at barn, kvinner og menn i alle aldre ble drept under fredagsbønnen i de to moskeene i Christchurch.

