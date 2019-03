Protestene mot Bouteflika fortsetter i Algerie

NTB utenriks

– Gjør som dinosaurene, forsvinn! Geologistudenter håper på masseutryddelse av regjeringen, lød teksten på et av bannerne under demonstrasjonen i Alger.

82 år gamle Bouteflika har styrt Afrikas største land siden 1999, da han vant valget med støtte fra de militære. I 2013 ble han rammet av slag og har knapt vist seg offentlig siden.

Siden Bouteflika i februar kunngjorde at han aktet å stille til valg for en femte periode, har det vært omfattende demonstrasjoner i flere algeriske byer.

Etter flere uker med masseprotester kunngjorde Bouteflika i forrige uke at han ville bøye av og likevel ikke stille som kandidat, men han varslet samtidig at valget 18. april er utsatt på ubestemt tid.

Studentene, som har ledet an i demonstrasjonene mot presidenten, fant raskt veien ut i gatene igjen og fikk tirsdag følge av tusenvis av andre algeriere.

Demonstrantene minte også om at 19. mars er årsdagen for Algeries uavhengighet fra kolonimakten Frankrike i 1962, og at det derfor er «en dag for systemskifte».

