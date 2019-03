Newzealandske selskaper fjerner annonser fra Facebook

NTB utenriks

Mandag oppfordret Association of New Zealand Advertisers (ANZA) og Commercial Communications Council sine medlemmer til å revurdere bruken av reklamepenger.

– Hendelsene i Christchurch gjør at spørsmålet må stilles: Hvis eierne av et nettsted kan målrettes mot forbrukere med reklame på mikrosekunder, hvorfor kan ikke samme teknologi brukes for å hindre denne type innhold fra å bli strømmet?, heter det i uttalelsen.

– Vi utfordrer Facebook og andre plattform-eiere til å ta umiddelbare grep for å fjerne hatefullt innhold, før en ny tragedie blir strømmet på nettet, skriver de.

En australsk bank på New Zealand følger oppfordringen:

– Westpac NZ har fjernet all reklame i sosiale medier inntil videre, inkludert Facebook, og vi kommer til å inngå dialog med sosiale medie-selskaper om publisering av skadelig innhold, skriver den australske banken på Twitter.

David Shanks, leder for New Zealands medietilsyn, Office of Film and Literature Classification, konkluderte mandag med at det er ulovlig å se på, dele eller lagre videoen på New Zealand.

Tirsdag fulgte statsminister Jacinda Ardern opp da hun sa at gjerningsmannen hadde «en rekke grunner» til å begå handlingen, og at oppmerksomhet var blant dem.

– Det er noe vi definitivt kan nekte ham, sa hun, og la til:

– Det er en ting jeg kan forsikre dere om, og det er at jeg ikke kommer til å si hans navn, sa Adern.

Facebook har tidligere opplyst at selskapet i løpet av de første 24 timene etter angrepet fjernet 1,5 millioner versjoner av videoen globalt, hvorav 1,2 millioner ble blokkert ved opplasting.

(©NTB)