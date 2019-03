Lokal fotballtrener og 19-åring blant ofrene i Utrecht

NTB utenriks

Nederlandsk politi har pågrepet 37 år gammel tyrkisk mann, som er mistenkt for å ha skutt og drept tre mennesker på en trikk i Utrecht mandag formiddag.

Det ene er en 19 år gammel kvinne, Roos Verschuur, det andre er en mann, Rinke Terpstra, mens identiteten til det tredje offeret ikke er kjent ennå.

BBC-reporter i Nederland, Gavin Lee, er en av dem som legger ut detaljene om ofrene på Twitter sent mandag kveld. Ifølge Lee stengte Verschuur sine kolleger arbeidsplassen deres mandag etter at drapet ble kjent for dem. Det ble satt opp en plakat i vinduet med forklaring på hvorfor de stengte kafeen.

Rinke Terpstra var fotballtrener for flere lag i klubben Desto, som mandag la ut kondolanser til familien på sine nettsider.

Formann i klubben Frits Velthuijs sier til RTL Nieuws at de mottok nyhetene med forferdelse og sjokk.

– Rinke var superaktiv i klubben. Mange lag kjenner ham. Vi er her nå med styremedlemmer og lagledere til stede i klubben. Vi har orientert alle gutter og jenter om hva som har skjedd,

Lørdag skal alle spillere i klubben bære sørgebånd, og det vil være ett minutts stillhet før kamper.

