Iran avviser Tyrkias påstand om felles operasjon med PKK

– Iranske styrker har ingen rolle i denne operasjonen, melder det statlige nyhetsbyrået IRNA sent mandag kveld.

Byrået siterer det som omtales som en «informert kilde» i generalstaben og understreker at den tyrkiske hæren alene utførte en militæroperasjon mot PKK i grenseområdet.

Tyrkia og Iran opplyste tidligere i måneden at de hadde dannet felles front mot den kurdiske PKK-geriljaen, som grep til våpen med krav om egen stat i 1984.

Rundt 50.000 mennesker er siden drept i konflikten, og også EU og USA har satt PKK på sin liste over terrororganisasjoner.

Mandag morgen hevdet Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu at tyrkiske styrker «i fellesskap med Iran» var i gang med en operasjon mot PKK langs grensa i øst.

– Resultatet skal vi kunngjøre senere, sa han til det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Soylu opplyste ikke nøyaktig hvor operasjonen mot PKK var satt inn, eller hva Irans bidrag skulle være. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere varslet en offensiv mot PKKs baser i Nord-Irak.

Også i Iran har kurderne grepet til våpen i sin kamp for selvstyre, og Partiet for et fritt liv i Kurdistan (PJAK) regnes som en avlegger av PKK. De har også baser i Irak.

Tyrkia har opp gjennom årene gjennomført en rekke angrep mot PKK-baser i Irak, men aldri i samarbeid med Iran.

De to landene står på hver sin side i krigen i Syria, der iranerne støtter president Bashar al-Assad og tyrkerne støtter flere opprørsgrupper.

