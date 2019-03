Guaidó tar kontroll over ambassade og konsulat i USA

NTB utenriks

Det er Carlos Vecchio, som representerer Guaidó i USA, som opplyser om overtakelsene. Guaidó er selvutnevnt, midlertidig president av Venezuela, og USA har anerkjent ham som det, til tross for at president Nicolás Maduro fremdeles sitter med makten i landet.

Vecchio er Guaidoś ambassadør i USA og opplyser at han nå har tatt kontroll over to av bygningene til Venezuelas ambassade i Washington, mens Gustavo Marcano skal ha tatt kontroll over det venezuelanske konsulatet i New York. Vecchio legger til at Venezuelas militærattaché i Washington, Jose Luis Silva Silva, vil fortsette i sin stilling. Silva Silva benyttet seg 26. januar av Guaidós tilbud om amnesti for militært personell som ønsket å støtte Guaidó i stedet for Maduro, og byttet side.

Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza støtter fremdeles Maduro. Han fordømmer overtakelsene og kaller det en tvungen og ulovlig okkupering.

Den venezuelanske regjeringen skriver på Twitter at handlingene er et ekstremt alvorlig brudd på USAs internasjonale forpliktelser.

En talsperson for USA utenriksdepartement bekrefter at president Donald Trumps administrasjon støtter overtakelsen av eiendommene.

(©NTB)