EU krever klar plan fra London

– Klokka tikker, tida renner ut. Vi er virkelig utmattet av disse forhandlingene. Nå venter jeg en klar og presis begrunnelse fra den britiske regjeringens side om hvorfor utsettelse er nødvendig. Dette er ikke noe spill. Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sa Tysklands europaminister Michael Roth på vei inn til et ministermøte om brexit i Brussel tirsdag.

Han fikk full støtte fra Frankrikes europaminister Nathalie Loiseau.

– Spørsmålet er hvorfor. Tid er ingen løsning, men det er en metode hvis det fins et mål og en strategi, sa hun.

Det er ventet at Storbritannias statsminister Theresa May denne uka formelt vil be EU om en utsettelse av brexit, som nå i utgangspunktet bare er ti dager unna, uten at noen enighet om rammene for skilsmissen er på plass.

De øvrige medlemslandene vil ta stilling til forespørselen på EUs toppmøte i Brussel førstkommende torsdag.

