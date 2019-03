NTB utenriks

President Filipe Nyusi har tidligere uttalt at han frykter at over 1.000 har mistet livet etter at den tropiske syklonen slo inn over landet før helgen. Røde Kors anslår at hele 90 prosent av byen Beira enten er ødelagt eller påført skader i uværet.

– Ifølge informasjon vi har fått her, er det allerede over 200 omkomne. Nesten 350.000 personer er berørt, sa presidenten etter et regjeringsmøte som ble holdt i Beira.

