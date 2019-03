Politisjefen i Paris får sparken etter uro

NTB utenriks

Politisjef Michel Delpuech (66) vil bli erstattet i løpet av få dager, opplyser statsminister Édouard Philippe. Det skjer etter voldsom uro i den franske hovedstaden i helgen.

Statsministeren varslet også at det kan komme et forbud mot demonstrasjoner i områder som tidligere er rammet hardt av ødeleggelser under De gule vestenes markeringer, som Champs-Élysées i Paris. Det vil skje hvis myndighetene blir oppmerksom på at ekstremister planlegger voldelige aksjoner, sier Philippe.

I helgen gikk det voldsomt for seg da gule vester-aksjonister støtte sammen med politi under nye demonstrasjoner i Paris. Butikker ble plyndret og en bank ble satt i brann.

(©NTB)