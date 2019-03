New Zealand varsler våpenreform innen ti dager

NTB utenriks

Regjeringen møttes mandag og statsrådene var i prinsippet enig om å stramme inn regelverket for å eie våpen, men detaljer er ennå ikke på plass, opplyser statsminister Jacinda Ardern.

– Vi har fattet en beslutning som vi står samlet bak, sa Ardern sammen med koalisjonspartner og visestatsminister Winston Peters.

– Virkeligheten er at etter klokken 13 fredag endret vår verden seg for alltid, og det skal også våre lover gjøre, sa han. Peters, som representerer det populistiske nasjonalistpartiet New Zealand First i den arbeiderpartiledede regjeringen, hadde til nå vært motstander av å endre våpenlovene.

Ardern kunngjorde også mandag en gransking av landets etterretningstjeneste.

Australske Brenton Tarrant er siktet for å ha stått bak massakren fredag. Han var ikke i noen etterretningstjenestes søkelys, men politiet har uttalt etter angrepet at det var godt planlagt. Det er bekymring for om hvorvidt New Zealands etterretningstjeneste har fokusert for mye på muslimer i arbeidet med å avdekke og hindre sikkerhetsrisikoer.

Så langt er 50 personer bekreftet drept i terrorangrepene mot moskeene Al Noor og Linwood i Christchurch.

