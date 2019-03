Mosambiks president frykter at syklon krevde 1.000 liv

NTB utenriks

Myndighetene i Mosambik har tidligere opplyst at nærmere 90 mennesker er bekreftet omkommet etter syklonen Idai, men president Filipe Nyusoi sier at tallet kan komme til å stige til rundt 1.000, melder Reuters.

I et intervju med Radio Moçambique forteller Nyusoi at han har fløyet over katastrofeområdet og sett døde mennesker flyte i elvene.

Ifølge Røde Kors var det havnebyen Beira som ble hardest rammet av syklonen, som også kostet menneskeliv i Mosambiks naboland Zimbabwe.

Ifølge hjelpeorganisasjonen er minst 150 mennesker bekreftet omkommet i de to landene.

Massive ødeleggelser

Beira er med sine drøyt en halv million innbyggere den nest største byen i Mosambik.

– Omfanget av ødeleggelsene forårsaket av syklonen Idai er massivt og forferdelig, heter det i en uttalelse fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) mandag.

All kommunikasjon inn til byen skal være kuttet, men hjelpeorganisasjonen anslår at hele 90 prosent av byen enten er ødelagt eller påført skader fra syklonen.

En stor demning brast søndag og ødela den siste veiforbindelsen inn til byen, ifølge IFRC.

Hundretusener isolert

Hundretusenvis er isolert etter uværet, og FN har begynt å levere mat til over 1,2 millioner mennesker i de rammede områdene.

– Situasjonen er forferdelig. Omfanget av ødeleggelsene er enormt. Nesten alt er ødelagt, sier Jamie LeSueur i IFRC om situasjonen i Beira.

Røde Kors har fått meldinger om at situasjonen i områdene rundt den mosambikiske byen kan være enda verre. Det er meldt kraftig regn, og hjelpeorganisasjonen advarer i likhet med president Filipe Nyusoi om at dødstallet kan stige ytterligere når man får full oversikt over situasjonen.

Malawi også rammet

Selv før den tropiske syklonen Idai slo inn over land i slutten av forrige uke, krevde kraftig regn og oversvømmelser 50 liv i nabolandet Malawi.

Syklonen slo først innover Mosambik torsdag, før den fortsatte over Zimbabwe fredag og lørdag.

Mosambiks miljøminister Celso Correia omtaler det som den største naturkatastrofen som noensinne har rammet landet.

– Alt er ødelagt, sier Correia om de enorme ødeleggelsene.

– Vår prioritet nå er å redde liv, la han til søndag.

Mange savnet i Zimbabwe

I Zimbabwe opplyser lokalpolitiker Joshua Sacco at mellom 150 og 200 personer er savnet.

De fleste av de savnede er regjeringsansatte som bodde i boliger Chimanimani-området, som ble fullstendig oversvømt av vannmassene.

– Alle disse husene ble plutselig dekket av vann og bokstavelig talt skylt bort, sier Sacco.

Soldater hjalp søndag til med å redde 200 skoleelever og ansatte ved en skole i samme område.

