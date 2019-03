Minst én drept under skyting på trikk i Utrecht

NTB utenriks

Ifølge politiet fant skytingen sted på en trikk nær sentralstasjonen i Utrecht klokka 10.45 mandag.

Flere mennesker ble såret, og ifølge journalisten Chris Ververs i avisa De Telegraph er minst én person drept i skytingen. Det nederlandske nyhetsbyrået ANP melder også om én drept.

Nederlandsk antiterrorpoliti rykket ut til stedet, og ambulansepersonell drev ifølge øyenvitner førstehjelp på sårede som ble fløyet til sykehus i helikopter. Politiet avhørte ved lunsjtid fortsatt passasjerer i trikken.

– Flere skudd er avfyrt på en trikk og flere mennesker ble såret. Helikoptre er på stedet og det er ikke foretatt noen pågripelser, sier polititalsmannen Joost Lanshage til Reuters.

Journalisten Yelle Tieleman i avisen Utrechts Nieuwsblad opplyser på Twitter at en eller flere gjerningsmenn ifølge politiet har unnsluppet, trolig i en rød bil. Vedkommendes identitet eller motiv er ikke kjent.

Ifølge Tieleman opplyser politiet at de også etterforsker meldinger om skyting flere andre steder i byen, og at et terrormotiv ikke kan utelukkes.

Jimmy de Koster bor i nabolaget og var øyenvitne til skytingen på trikken. Han forteller til TV-stasjonen RTV Utrecht at han hørte tre skudd og så en kvinne i 20-35-årsalderen ligge på bakken utenfor trikken. Flere menn løp bort og forsøkte å dra henne unna, men trakk seg tilbake da det ble avfyrt flere skudd. Det er uklart om dette var gjerningsmennene eller andre som kom til for å hjelpe.

Utrecht ligger 40 kilometer sørøst for Amsterdam og har drøyt 300.000 innbyggere.

