Corbyn vil ha nye møter for å få slutt på brexit-stillstand

NTB utenriks

Corbyn har ifølge Reuters skrevet et brev til folkevalgte fra alle partiene i Underhuset der han inviterer dem til et møte med seg selv og Labours brexit-sjef Keir Starmer. Målet med møtet er å få en slutt på stillstanden i brexit-kaoset og å få flere parlamentarikere med på Corbyns alternative brexit-plan.

Utspillet kommer få dager før statsminister Theresa May nok en gang skal legge brexitavtalen sin fram for en ny avstemning i Underhuset.

Truer med mistillit

Søndag truet Corbyn ifølge Sky News nok en gang med å fremme mistillitsforslag mot May dersom avtalen hennes blir nedstemt igjen, noe den har blitt to ganger allerede, og det med solid margin.

Corbyn beskylder May for å «hale ut tiden», og sier han tror avtalen hennes vil bli kastet nok en gang.

– Jeg mener det da vil være passende med en mistillitsvotering. Når det har gått så langt burde vi si at det må bli nyvalg, sier Corbyn.

Underhuset stilte seg torsdag bak Mays forslag om å be EU om en utsettelse av brexit. Statsministeren ventes nå å ta opp saken på EUs toppmøte neste uke.

Stor usikkerhet

Storbritannia skulle opprinnelig forlate EU 29. mars, med eller uten avtale, om man ikke avlyser eller utsetter brexit. Onsdag kveld sa Underhuset også nei til å forlate EU uten avtale.

Vedtaket er ikke juridisk bindende, men sender et kraftfullt politisk signal om at Storbritannia ikke er beredt på å forlate EU uten å ha gjort opp for seg først.

May har advart mot en utsettelse av brexit, og sier den kan føre til at man ender opp med å bli i unionen. I tillegg betyr en utsettelse at Storbritannia er juridisk forpliktet til å stille i EU-valget i mai, ifølge EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

(©NTB)