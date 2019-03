Hundretusener demonstrerte for klimaet

NTB utenriks

På forhånd var det planlagt over 2.000 «skolestreiker», demonstrasjoner og markeringer i 123 land på alle verdens kontinenter.

Fasiten ble et samlet deltakertall på flere hundre tusen mennesker, ifølge nyhetsbyråene AP, AFP og DPA. Anslaget er basert på tall fra arrangørene og rapporter fra byråenes journalister i en lang rekke land.

– Vi står overfor den største eksistensielle krisen som menneskeheten noen gang har opplevd. Og likevel er den blitt ignorert, sa svenske Greta Thunberg (16) under demonstrasjonen som ble holdt i Stockholm.

Historisk omfang

Thunberg er hjernen bak de såkalte skolestreikene som er blitt holdt ukentlig i en rekke forskjellige land.

Fredagens demonstrasjoner var de mest omfattende så langt. De koordinerte protestene utgjorde trolig til sammen en av verdens største klimademonstrasjoner noensinne.

Ungdommenes krav er mer effektive tiltak for å begrense den globale oppvarmingen.

En av de største demonstrasjonene ble holdt i den italienske storbyen Milano, hvor arrangørene anslår at hundre tusen mennesker var til stede.

Bare i Tyskland skal over 300.000 personer ha deltatt i protester i nærmere 230 byer. Både i Berlin, Köln og München var det flere enn 10.000 demonstranter, ifølge politiet.

Terror-avlysning

Også i Hongkong, Bangkok, New Delhi, Sør-Afrika og Wellington på New Zealand protesterte unge klimaaktivister.

Den planlagte demonstrasjonen i Christchurch på New Zealand ble avlyst på grunn av terrorangrepet mot to av byens moskeer.

I New York deltok tusenvis av studenter i protestene. De marsjerte gjennom Columbus Circle, City Hall og fotballbanen til Bronx High School of Science. En polititalsmann opplyser at flere ble pågrepet.

Protesten i USAs hovedstad Washington var etter alt å dømme mindre enn i mange av de andre byene. Nyhetsbyrået AP skriver at flere hundre skoleelever møtte opp foran Kongressen.

– Grenser, språk eller religioner skiller oss ikke, sa åtte år gamle Havana Chapman-Edwards, som kaller seg den lille diplomaten, til de frammøtte i hovedstaden.

«Den siste oppdateringen sier: 2.052 steder i 123 land på alle kontinenter, inkludert Antarktis. Spørsmålet er: Hva skal du gjøre 15. mars 2019? », skrev Thunberg (16) på Twitter etter at demonstrasjonene i Australia var i gang.

Også i Norge

Rundt 30.000 demonstrerte i de belgiske byene Brussel og Gent. Demonstrantene spurte her: «Hvorfor skal vi gå på skolen, når dere ikke vil høre på de utdannede?»

Tusenvis marsjerte også i den regntunge, polske hovedstaden Warszawa. Studentene krevde forbud mot kullkraft, som er en viktig kilde til CO2-utslipp. Flere hadde ansiktsmasker og bar bannere hvor det sto: «Dagens luft lukter som planetens siste dager».

I Norge ble det gjennomført skolestreiker i Oslo, Trondheim, Tromsø, Narvik, Mandal, Farsund og Sandnes, ifølge arrangørenes nettsider.

Det er planlagt en større klimaprotest i hele Norge fredag 22. mars.

De som deltar, dropper skolen og prioriterer i stedet å marsjere i gatene med krav om kraftigere tiltak for å kutte utslippene av klimagasser.

(©NTB)