Flere fredsmarkeringer på New Zealand

Til tross for politiets beskjeder om å holde seg unna, samlet hundrevis seg ved Noor-moskeen i Christchurch for å legge ned blomster, skriver Radio New Zealand (RNZ).

Et samoansk guttekor fra St. Paul-kirken i Christchurch, sang en gammel samoansk fredshymne som også ble sunget etter tsunamikatastrofen på Amerikanske Samoa i 2009.

I Auckland ble blomstre plassert ved porten til en moske i byen. Rundt tusen mennesker samlet seg i Aotea-torget. Mange hadde med seg plakater med påskrifter som «Dette er ikke New Zealand» og «sammen mot terror».

Statsminister Jacinda Ardern, landets partiledere og muslimske representanter besøkte et asylmottak i Christchurch.

– Jeg vil viderebringe kjærligheten og støtten newzealendere føler, sa hun.

