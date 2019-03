– Kan ta opp til seks måneder å identifisere ofrene etter Ethiopian-styrten

NTB utenriks

Ethiopian Airlines rute 302 styrtet få minutter etter at det tok av fra flyplassen i Addis Abeba med kurs mot Nairobi. Alle de 157 som var om bord mistet livet, deriblant norske Karoline Aadland.

I et brev som Ethiopian Airlines har skrevet til de etterlatte og som nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i, har flyselskapet blant annet satt opp et anslag over hvor lang tid det kan ta å få returnert de omkomnes eiendeler. I brevet anslås det også at det kan ta opptil et halvt år før alle de døde er identifisert.

– DNA-resultater vil bli kunngjort om lag fem til seks måneder fra den datoen DNA-prøvene er tatt, står det i dokumentet. Det var mennesker fra 35 forskjellige land om bord i flyet.

