Politiet bekrefter skyting på New Zealand – flere meldes skutt i moské

Skytingen skjedde fredag formiddag i Deans Avenue nær Hagley Park. Politiet bekrefter at det har blitt avfyrt skudd i området.

– Vi har en alvorlig situasjon i Christchurch med en aktiv skyter. Politiet gjør alt for å håndtere situasjonen, men risikoen ekstremt høy. Vi ber alle beboere holde seg unna gatene inntil videre. Skoler vil bli stengt, sier politioverbetjent Mike Bush i en uttalelse.

Politiet har så langt ikke meldt om drepte eller skadde. Øyne vitner sier til flere medier at de har sett skadde blitt kjørt til sykehus.

En mann entret moskeen med et skytevåpen, sier moskeens tidligere leder Mohammed Jama til nettavisen Stuff.

– Jeg så fire skadde personer og to som lå livløs på bakken, sier han.

Politiet har sperret av Cathedral Square, der tusenvis av elever og studenter skulle holde en klimamarkering.

200 personer befant seg i moskeen i anledning fredagsbønnen, skriver New Zealand Herald. Andre medier, som New Zealand Radio, skriver at 300 personer var til stede.

Den ukentlige fredagsbønnen markeres av muslimer verden over med en kort bønn i nærliggende moskeer. En annen moske i nærheten har blitt evakuert.

– Jeg hørte rundt 20 skudd og så folk løpe på den andre siden av Deans Avenue. Og nå ser jeg så mange politifolk, sier en lokal forretningseier.

Et vitne forteller Radio New Zealand at en mann ikledd militærjakke, hjelm og briller, entret moskeen og avfyrte skuddene.

